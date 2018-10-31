Справа "Україна проти Росії" щодо Криму вже готова до розгляду - ЄСПЛ

За словами судді, має бути проведено два слухання у справі.

Суддя Європейського суду з прав людини від України Ганна Юдківська повідомила про дату розгляду першої міждержавної справи за скаргою України проти РФ і спрогнозувала період прийняття рішення щодо неї.

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Про це вона заявила "Європейській правді". Справа "Україна проти Росії" про масові порушення прав людини в Криму в період анексії вже готова до розгляду.

За словами судді, має бути проведено два слухання у справі. Лише одне з них буде відкритим; його дата вже визначена. "Слухання відбудеться 27 лютого 2019 року", - повідомила суддя.

"Процедура така: ЄСПЛ проводить комунікацію з урядами обох держав, після цього відбувається розгляд справи, це – перші слухання. Далі Велика палата формує попередній висновок – чи є порушення, чи немає. Йде процес підготовки рішення, і Велика палата збирається на другі слухання, де вже розглядає проект самого рішення і голосує остаточно", - розповіла Юдківська.

За практикою ЄСПЛ, між першим слуханням та ухваленням рішення Суду проходить приблизно рік. Суддя вважає, що дана справа не стане винятком.

"Можна розраховувати, що і у кримській справі "Україна проти Росії" за рік буде рішення Суду, принаймні, щодо її прийнятності і щодо суті. А от питання компенсації, з високою імовірністю, буде відкладене" - розповіла вона.

"Кримська справа" стосується подій, що передували анексії, а також безпосередньо після анексії – стверджуваних порушень прав людини в Криму.

Україна звинувачує Росію у порушенні ключових прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини - право на життя, норми про заборону катування, незаконного позбавлення волі, викрадення людей, порушення свободи слова тощо.