Путін обіцяє "найтяжчі наслідки" за втручання в релігійні відносини

Збереження духовної та історичної єдності є «спільним обов’язком», заявляє Путін.

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв «найтяжчі наслідки» за втручання в релігійні відносини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на VI Всесвітньому конгресі співвітчизників, які проживають за кордоном.

«Не можу не сказати про зусилля Російської православної церкви, інших наших традиційних конфесій: ісламу, іудаїзму, буддизму. Багатьох із представників цих конфесій бачу в залі й хочу їх привітати. Хочу подякувати їм за зміцнення культурних та гуманітарних зв'язків із Росією наших співвітчизників за кордоном. На жаль, зараз їх намагаються у той чи інший спосіб розірвати, розтягнути по національних квартирах», - заявив він.

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«Хочу підкреслити одне: політиканство в такій чутливій сфері завжди мало найтяжчі наслідки, і перш за все для тих, хто це робить», - наголосив Путін.

На його думку, збереження духовної та історичної єдності є «спільним обов’язком».

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення про те, що Константинополь продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви. Синод також відновив канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.