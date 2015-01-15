У Криму та під Ростовом-на-Дону підготували понад 3 тисяч бойовиків для перекидання на Донбас - ІС

Про це повідомляє Інформаційний опір.

Повідомляється, що загальна чисельність підготовлених бойовиків перевищує 3 000 осіб.

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"Дані сили терористів увіллються до складу створюваних централізованих збройних формувань так званої «Новоросії»", - йдеться в повідомленні.

Також через Луганськ до складу угруповання російсько-терористичних військ, зосередженого в районі Щастя - Станиця Луганська, продовжує прибувати поповнення. Всього протягом 3-х днів зафіксована перекидання 15 одиниць бронетехніки і до 1-го посиленого мотострілецького батальйону.