У Криму та під Ростовом-на-Дону підготували понад 3 тисяч бойовиків для перекидання на Донбас - ІС
07:47, 15 січня 2015Політика
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Закінчується черговий цикл підготовки бойовиків для дій на Донбасі в спеціалізованих навчальних центрах в Перевальному (окупований Крим) і під Ростовом-на-Дону (РФ).
Більше 3 тисяч підготовлених бойовиків увійдуть до складу формувань "Новоросії"
Про це повідомляє Інформаційний опір.
Допис by Dmitry Tymchuk.
Повідомляється, що загальна чисельність підготовлених бойовиків перевищує 3 000 осіб.
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"Дані сили терористів увіллються до складу створюваних централізованих збройних формувань так званої «Новоросії»", - йдеться в повідомленні.
Також через Луганськ до складу угруповання російсько-терористичних військ, зосередженого в районі Щастя - Станиця Луганська, продовжує прибувати поповнення. Всього протягом 3-х днів зафіксована перекидання 15 одиниць бронетехніки і до 1-го посиленого мотострілецького батальйону.
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