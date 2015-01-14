Великобританія суворо засуджує атаку бойовиків під Волновахою

Про це повідомляє посольство Об'єднаного королівства в Україні в Facebook.

Також щодо терористичної атаки, внаслідок якої загинули 12 мирних громадян висловився британський міністр у справах Європи Девід Лідінгтон.

Читайте такожОпубліковано відео обстрілу бойовиками блокпоста під Волновахою з "Граду""Ми суворо засуджуємо атаку на блокпост у Волновасі. Трагічні втрати підкреслюють необхідність припинення вогню на сході", - написав він у своєму Твіттері.

Учора, 13 січня, близько 14.30 бойовики з боку Докучаєвська обстріляли український блокпост під Волновахою, де в цей час перебував пасажирський автобус. На місці одразу ж загинули десять пасажирів автобуса, ще 18 людей з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані. Двоє з них померли згодом.

В Україні 15 січня оголошено днем жалоби.