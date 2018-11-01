322 громадянина та 68 компаній: Росія ввела санкції проти України (повний перелік)

Відповідну постанову від 1 листопада було опубліковано на сайті російського уряду.

Уряд РФ ввів у дію обмежувальні економічні заходи стосовно фізичних та юридичних осіб України.

Відповідну постанову від 1 листопада було опубліковано на сайті російського уряду.

Читайте такожСанкції Росії щодо України торкнуться 360 компаній і понад 50 фізичних осіб - росЗМІ

Санкції торкнулися 68 українських компаній та 322 громадян. Опублікований урядовий указ містить повний санкційний список.

Cеред фізичних і юридичних осіб, на яких поширюватимуться санкції, - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради VIII скликання, великі українські підприємці, чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади й великих українських компаній, юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України.

При цьому, йдеться в повідомленні, уряд РФ залишає за собою право відміни введених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених щодо російських громадян і юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації».

Рішення ухвалено у відповідь «на недружні й такі, що суперечать міжнародному праву, дії України, пов'язані із застосуванням обмежувальних заходів стосовно громадян і юридичних осіб Російської Федерації, з метою захисту національних інтересів Російської Федерації».

Уряду РФ належало визначити переліки фізичних і юридичних осіб, стосовно яких застосовуються спеціальні економічні заходи; визначити спеціальні економічні заходи, які застосовуються до фізичних і юридичних осіб; забезпечити відповідно до своєї компетенції здійснення інших заходів, необхідних для реалізації указу.