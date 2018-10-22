Путін ввів санкції проти України

В указі президента РФ не сказано, про які заходи йдеться — їх ще належить розробити уряду РФ.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає запровадження "спеціальних економічних заходів" у зв'язку з "недружніми діями" України.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

В указі президента Росії не сказано, про які заходи йдеться — їх ще належить розробити уряду РФ. Також документ доручає скласти переліки фізичних та юридичних осіб, щодо яких ці заходи будуть застосовуватися.

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Указ набрав чинності з 22 жовтня. У ньому йдеться, що його скасують, якщо Україна відмовиться від «обмежувальних заходів» стосовно громадян і юридичних осіб РФ.

Нагадаємо, що раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив в ефірі українського телеканалу про те, що під час візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель в Україну буде підніматися питання наступних санкцій відносно РФ.