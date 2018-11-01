Мінфін РФ зможе вносити зміни до переліку осіб і компаній у рамках санкцій проти України - постанова

Також відомство уповноважене пропонувати уряду РФ надавати тимчасові дозволи на проведення деяких операцій окремим юрособам, які потрапили під санкції.

Міністерство фінансів Російської Федерації призначене відповідальним за внесення змін до переліку фізичних і юридичних осіб України в рамках санкцій, запроваджених проти України.

Про це йдеться у відповідному указі російського прем'єра, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

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«Призначити Міністерство фінансів Російської Федерації відповідальним органом з надання направлення до уряду Російської Федерації пропозицій про внесення змін до переліків, передбачених додатками №1 та №2 до цього рішення», - йдеться в документі.

Крім того, Мінфін РФ призначено відповідальним за направлення пропозицій про надання тимчасових дозволів на проведення певних операцій щодо окремих юридичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні заходи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія запровадила санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

У відповідному указі Мінпромторгу і Мінекономрозвитку РФ доручено запобігти негативному впливу санкцій на діяльність російських організацій.

У відповідній постанові зазначається, що вона спрямована «на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування запроваджених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб.