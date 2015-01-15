МЗС Німеччини: Загрозу війни для всієї Європи ще не усунуто

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Hannoversche Allgemeine Zeitung, повідомляє Українська правда.

"Страшно те, що з десяток мирних жителів в черговий раз втратили свої життя в результаті ракетної атаки. Це означає, що небезпека, яку становить цей конфлікт для всієї Європи, ще далека від того, що б бути усунутою", - зазначив він.

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"Тому ми будемо продовжувати робити все, що в наших силах, щоб переконатися, що конфлікт не перейде в масштабне військове протистояння. Все це складно, але альтернативи немає", - додав Штайнмаєр.

За його словами, переговори щодо вирішення конфлікту тривають складно.

"Проблема в тому, що ми одночасно говоримо про створення лінії припинення вогню, виведення важких озброєнь та іноземних бойовиків, доступ для гуманітарної допомоги та обмін полоненими", - зазначив глава МЗС Німеччини.

"Ми здатні вирішити конфлікт, тільки якщо будуть серйозні зусилля з обох сторін для постійного припинення вогню, що може прокласти шлях для політичного рішення. Усім повинно бути ясно, що не існує військового вирішення конфлікту", - наголосив Штайнмаєр.

Нагадамо, на початку грудня Штайнмаєр висловив надію на послаблення конфлікту навколо України.