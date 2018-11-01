Україна має посилити свої санкції у відповідь на російські – Парубій

Голова Верховної Ради прокоментував російські санкції проти України.

Фігурант російського санкційного списку, голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав оприлюднений 1 листопада список «свідченням некомпетентності і безсилля путінського режиму».

«Переконаний, що Україна повинна посилити санкції як на російський бізнес в Україні, так і на тих, хто, прикидаючись українцями, насправді представляє в Україні російські економічні і політичні інтереси. Це особливо актуально напередодні президентських і парламентських виборів в Україні, на які Росія намагатиметься впливати і грішми, і контрольованими телеканалами», – написав Парубій у мережі Facebook.

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Народні депутати, члени уряду, інші представники української політики – загалом 322 громадян України і 68 українських підприємств опинилися в санкційному списку, затвердженому російським урядом.

Серед тих, хто потрапив до переліку, є син українського президента Олексій Порошенко, але немає самого Петра Порошенка. Внесення до російського списку санкцій президента України було б надмірним кроком, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Тоді він доручив урядові підготувати перелік фізичних і юридичних осіб, на яких будуть поширюватися санкції, і визначити, в чому вони полягатимуть.

23 жовтня Дмитро Медвєдєв заявив, що санкції передбачатимуть блокування активів, заборону на виведення капіталів і постачання низки товарів, а також заборону на ввіз до Росії певних товарів українського походження.