У Кремлі заявили, що включення президента України до санкційного списку «було б надмірним кроком»

Про критерії включення в санкційний список треба питати в уряді РФ, заявив прес-секретар російського президента.

У Кремлі заявили, що включення президента України Петра Порошенка до списку осіб, які потрапили під санкції РФ, «було б надмірним кроком».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, які критерії включення осіб до санкційного списку і чому там є все керівництво України, але немає глави української держави, Пєсков сказав: «Традиційно президенти не включаються в санкційні списки. Це вже надмірний крок».

У той же час він зазначив, що про критерії включення до санкційного списку треба запитувати в уряді РФ.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія запровадила санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед осіб і компаній, які потрапили під санкції, - чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських підприємств, депутати Верховної Ради VIII скликання, судді Конституційного суду, великі українські підприємці, державні підприємства та юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України (повний список).

У відповідній постанові зазначається, що вона спрямована «на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування запроваджених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів,запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб.