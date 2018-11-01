этот материал доступен на русском

Німеччина направить в Україну спецпредставника з питань децентралізації

16:42, 01 листопада 2018
Політика
340 0
Ілюстрація / REUTERS

Про це глава держави повідомив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає "РБК-Україна".

Порошенко подякував за допомогу Україні з боку уряду Німеччини на шляху реформ.

Читайте такожЦВК розширила часові можливості призначення перших місцевих виборів

"Я висловив подяку за допомогу з боку уряду Німеччини на шляху реформ, які ми здійснюємо в Україні. Минулого тижня відбувся візит державних секретарів уряду Німеччини, який був використаний для поглиблення взаємодії між нашими країнами. Урядом Німеччини прийнято рішення про направлення в нашу країну спецпредставника з питань реформ у сфері управління і децентралізації", - сказав глава держави.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Візит Меркель до Києва 1 листопада
Теги: #Німеччина#децентралізація