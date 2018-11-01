Порошенко подякував уряду Німеччини за допомогу Україні на шляху реформ.

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Німеччина направить в Україну спецпредставника з питань децентралізації.

Про це глава держави повідомив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає "РБК-Україна".

Порошенко подякував за допомогу Україні з боку уряду Німеччини на шляху реформ.

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"Я висловив подяку за допомогу з боку уряду Німеччини на шляху реформ, які ми здійснюємо в Україні. Минулого тижня відбувся візит державних секретарів уряду Німеччини, який був використаний для поглиблення взаємодії між нашими країнами. Урядом Німеччини прийнято рішення про направлення в нашу країну спецпредставника з питань реформ у сфері управління і децентралізації", - сказав глава держави.