Російські спецслужби робитимуть усе для того, щоб зірвати мобілізацію - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на засіданні Верховної Ради.

Він наголосив: “Маємо бути свідомими того факту, що спецслужби РФ будуть робити все, щоб зірвати мобілізацію або як мінімум суттєво ускладнити її проведення, в тому числі і в цьому залі (йдеться про сесійну залу ВР - УНІАН)”.

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“Наші органи державної влади і громадські організації, політичні партії, журналісти і всі громадяни України повинні продемонструвати високу свідомість і патріотизм, відповідальність за долю країни, захистивши незалежність і територіальну цілісність України від жорстокого і сильного ворога”, - заявив Турчинов.

За його словами, для уникнення помилок перед Міністерством оборони, Генштабом ЗСУ, Національною гвардією, прикордонниками “поставлено завдання, що жодний військовослужбовець, жоден військовозобов'язаний не буде мобілізований без повного забезпечення одягом, взуттям, засобами особистої безпеки, зброєю тощо”.

Як сказав Турчинов, усі мобілізовані мають пройти “системне навчання та злагодження”.