Рада припинила повноваження нардепів Турчинова, Ковальчука та Павленка

Верховна Рада ухвалила три постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів Олександра Турчинова, Віталія Ковальчука та Ростислава Павленка.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову №1717 щодо припинення повноважень Турчинова проголосували 275 народних депутатів із 334, зареєстрованих в сесійній залі. Читайте такожДепутати вимагають Порошенко накласти вето на закон про розширення повноважень РНБО (фото) Постанову №1717-1 щодо Ковальчука підтримали 270 депутатів із 335, а за постанову №1717-2 — щодо Павленка проголосували 269 депутатів із 336, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо, минулого року Турчинов був призначений секретарем РНБО, Ковальчук - першим заступником глави Адміністрації президента України, Павленко - заступником глави АП.

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