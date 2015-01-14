Рада припинила повноваження нардепів Турчинова, Ковальчука та Павленка

11:33, 14 січня 2015
Політика
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Верховна Рада ухвалила три постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів Олександра Турчинова, Віталія Ковальчука та Ростислава Павленка.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову №1717 щодо припинення повноважень Турчинова проголосували 275 народних депутатів із 334, зареєстрованих в сесійній залі.

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Постанову №1717-1 щодо Ковальчука підтримали 270 депутатів із 335, а за постанову №1717-2 — щодо Павленка проголосували 269 депутатів із 336, зареєстрованих у сесійній залі.

Як відомо, минулого року Турчинов був призначений секретарем РНБО, Ковальчук - першим заступником глави Адміністрації президента України, Павленко - заступником глави АП.

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