Рада припинила повноваження нардепів Турчинова, Ковальчука та Павленка
11:33, 14 січня 2015Політика
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Верховна Рада ухвалила три постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів Олександра Турчинова, Віталія Ковальчука та Ростислава Павленка.
Турчинов, Ковальчук та Павленко вже не нардепи / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за постанову №1717 щодо припинення повноважень Турчинова проголосували 275 народних депутатів із 334, зареєстрованих в сесійній залі.
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Постанову №1717-1 щодо Ковальчука підтримали 270 депутатів із 335, а за постанову №1717-2 — щодо Павленка проголосували 269 депутатів із 336, зареєстрованих у сесійній залі.
Як відомо, минулого року Турчинов був призначений секретарем РНБО, Ковальчук - першим заступником глави Адміністрації президента України, Павленко - заступником глави АП.
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