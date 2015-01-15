Нацрада покарає "Інтер" попередженням і перевіркою

Про це повідомила голова профільного комітету Верховної Ради Вікторія Сюмар у Facebook.

"Рішення Нацради по Інтеру - оголосити попередження і провести перевірку. Одноголосно. Після звернення секретаря РНБО та представників громадських організацій. Далі будемо посилювати відповідальність і законодавчо. Якщо ЗМІ робитимуть героями культури украіноненависників і символів країни окупанта, розмвщуючи іх в прайм року чи взагалі в ефір", - написала вона.

Читайте також"Інтер" вирішив зняти з ефіру всі новорічні концерти та мюзиклиНагадаємо, після Нового року в Україні спалахнув скандал через трансляцію в ефірі каналу "Інтер" російських програм за участю представників шоу-бізнесу, які підтримували терористичні організації в Україні та робили антиукраїнські публічні висловлювання, зокрема, Йосипа Кобзона та Олега Газманова.