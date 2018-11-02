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В ЄС назвали рішення Росії щодо санкцій проти України необґрунтованим

15:00, 02 листопада 2018
Політика
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У ЄС прокоментували російські санкції проти України / фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні з посиланням на заяву ЄС.

"Рішення російського уряду запровадити фінансові заходи проти українських осіб та компаній є необґрунтованим", - наголосили в ЄС.

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"Необхідно уникати усіх кроків, що у подальшому загострюватимуть ситуацію та перешкоджатимуть пошуку рішення з метою відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Росія запровадила санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед осіб і компаній, які потрапили під санкції, - чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських підприємств, депутати Верховної Ради VIII скликання, судді Конституційного суду, великі українські підприємці, державні підприємства та юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України (повний список).

У відповідній постанові уряду РФ йдеться, що вона спрямована «на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування запроваджених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб.

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Теги: #Росія#Євросоюз#санкції проти України