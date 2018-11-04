У Євросоюзі закликали покарати винних у злочині проти Гандзюк

Єврокомісар заявив про неприйнятність нападів на громадських активістів.

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган заявив, що винні у смерті чиновниці Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк повинні бути покарані.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

«Дуже засмучений новинами про смерть неймовірно сміливої Катерини Гандзюк. Напад на активістів громадянського суспільства неприйнятний. Винні у цьому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності», - зазначив Ган.

Єврокомісар також висловив співчуття родині та друзям Катерини Гандзюк.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк після тривалого лікування померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки.