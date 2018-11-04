Порошенко відреагував на смерть активістки Гандзюк

Президент закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних.

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті чиновниці Херсонської міської ради, громадської активістки Катерини Гандзюк.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з українською громадою Анталії.

«Щойно мені повідомили, що активістка Катерина Гандзюк, проти якої було скоєно атаку нелюдом - плеснув кислотою, на жаль, померла в лікарні», - сказав Порошенко.

«Я хочу зараз звернутися до правоохоронців, щоб було зроблено все можливе для того, щоб були знайдені вбивці, щоб вбивці були покарані, опинилися на лаві підсудних, і ми всі маємо об'єднати зусилля для того, щоб це відбулося. Спільно допомогти правоохоронним органам, поліції, щоб зло було покарано», - зазначив Порошенко .

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк після тривалого лікування померла.