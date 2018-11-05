Убивство Гандзюк: у парламенті ЄС нагадали українській владі про Майдан

Ребекка Гармс закликала українську владу покарати винних у смерті активістки Катерини Гандзюк.

Депутат Європарламенту Ребекка Гармс закликала українську владу покарати винних у смерті активістки Катерини Гандзюк. Гармс підтримала слова українського філософа і громадського діяча Євгена Бистрицького, який заявив, що проти активістів в Україні ведуть "війну".

"Як і часто, Євген Бистрицький знову має рацію. Ті, хто вбив Катерину Гандзюк, повинні бути покарані. І через 5 років після того, як сміливі активісти закликали громадян України приєднатись до Майдану, прийшов час дотримуватися порад Євгена", - написала вона на сторінці у Twitter, прикріпивши до посту посилання на мікроблоги президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана та спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

"Війна проти громадянського суспільства повинна припинитися, влада повинна відновити відповідальний діалог з активістами, який вона втратили за роки після революції на Майдані", - написав Бистрицький у своєму Twitter.

Like often Yevhen Bystrytsky is right again. Those who killed #KaterynaHandziuk must be punished. And 5years after brave activists have called #Ukrainian citizens to join them on Maidan it’s high time to follow Yevhen’s advice. @poroshenko@VGroysman@AndriyParubiy@EuromaidanPRhttps://t.co/SslmF0QN6W — Rebecca Harms (@RebHarms) November 5, 2018

Про смерть радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, стало відомо у неділю вдень.

31 липня Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою.

У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в Києві.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Крім того, слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

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3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на активістку Катерину Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту)

Раніше – 6 серпня - Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.