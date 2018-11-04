Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк на закінчене умисне вбивство

Розслідування проводиться за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення.

Слідчі змінили кваліфікацію нападу на чиновницю Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк, кваліфікувавши його як закінчений злочин.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

«На даний час кримінальне провадження за фактом нападу на Катерину Гандзюк розслідується як закінчений злочин - за пунктами 4, 6, 11 і 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення)», - йдеться в повідомленні.

Поліція наразі продовжує проводити огляд тіла і слідчі дії за фактом смерті Гандзюк.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк після тривалого лікування померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки.