Меркель і Обама узгодили фінансову допомогу для України

Меркель і Обама позитивно оцінили розпочаті в Україні реформи, а також амбіції уряду в даному питанні.

Обговорювалася також повна підтримка нового пакету фінансової допомоги, який ЄС і США підготували для української економіки, пише НР.

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Також в черговий раз політики засудили діяльність бойовиків на сході України і постійне порушення режиму припинення вогню, - повідомляє сайт Білого дому.

Раніше сьогодні, 15 січня, Європейський парламент висловив свою солідарність з Україною та її народом і засудив акти тероризму на сході країни.

Крім того, європейський парламент переконаний, що угода про асоціацію між Україною та ЄС має стати свого роду "дорожньою картою" для проведення необхідних реформ в країні, незважаючи на військову ситуацію в Донецькій і Луганській областях.

У документі наголошується важливість збільшення допомоги Києву з боку ЄС, зокрема, технічної.

Востаннє засідання Європарламенту з подальшим прийняттям резолюції по Україні відбулося 18 вересня 2014 року. У документі парламентарі закликали до перегляду відносин з Росією та посилення санкцій проти неї.