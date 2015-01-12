Порошенко затвердив Стратегію-2020

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Стратегія сталого розвитку України на період до 2020 року визначає цілі, напрямки, пріоритети розвитку країни, а також показники досягнення цих цілей. Метою реформ визначено досягнення європейських стандартів життя та гідного місця Україні в світі. «Стратегія–2020» включає в себе 62 реформи. З них пріоритетними визначені 8 реформ та 2 програми. Визначено 25 ключових показників успішності розвитку країни.

Як першочергові визначені реформа системи національної безпеки і оборони, оновлення влади та антикорупційна реформа, судова та реформа правоохоронної системи, децентралізація та реформа державного управління, дерегуляція та розвиток підприємництва, реформа системи охорони здоров'я та податкова реформа.

Серед пріоритетів також реалізація двох програм – енергонезалежності та популяризації України у світі та просування інтересів держави у світовому інформаційному просторі.

Реалізація стратегії передбачає досягнення 25 ключових показників, що оцінюють хід виконання реформ та програм. Зокрема планується, що у рейтингу Світового банку Doing Business Україна посяде місце серед перших 30 позицій, рейтинг за зобов'язаннями в іноземній валюті за шкалою рейтингового агентства Standard and Poors становитиме не нижче інвестиційної категорії "ВВВ", валовий внутрішній продукт (за паритетом купівельної спроможності) у розрахунку на одну особу, який розраховує Світовий банк, підвищиться до 16 тис. доларів США.

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Чисті надходження прямих іноземних інвестицій до 2020 року мають скласти понад 40 млрд доларів США, витрати на національну безпеку і оборону – не менше 3% від ВВП. За індексом сприйняття корупції, який розраховує Transparency International, Україна має увійти до 50 кращих держав світу.

Головною передумовою реалізації стратегії є суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським суспільством, де кожна сторона має свою зону відповідальності.

Згідно з указом, Кабінет міністрів України має щороку до 15 лютого затверджувати план дій щодо реалізації положень стратегії та щоквартально інформувати про стан виконання плану дій щодо реалізації положень стратегії.

Коментуючи затвердження стратегії, заступник глави Адміністрації президента, секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків зауважив, що її розробка відбувалась у декілька етапів із залученням широкого кола експертів та громадськості. «Ми почали розробку стратегії в липні цього року із запрошення громадськості надавати свої пропозиції щодо бачення розвитку країни. Після цього ми провели декілька десятків обговорень та консультацій із фахівцями та громадськістю, організували можливість та отримали зауваження та пропозиції до стратегії онлайн, провели онлайн-опитування про ключові показники ефективності розвитку країни», – сказав Шимків.

24 грудня 2014 року на своєму першому засіданні стратегію схвалила Національна рада реформ.