Меркель: У Путіна немає шансів отримати запрошення на саміт G7

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка прийматиме саміт, в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Українська правда за інформацією Reuters.

"G7 і колишня G8 завжди сприймала себе як спільнота, заснована на цінностях", - наголосила вона.

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"Анексія Криму є грубим порушенням принципів міжнародного права, і події в Східній Україні є серйозними порушеннями цих загальних цінностей", - зауважила канцлер Німеччини.

Ось чому немає жодних шансів "на даний момент", що Путін може бути запрошений на саміт G7 в Баварії в червні.

Меркель також повторила свою позицію, що Європа не може розглядати питання про зняття санкцій щодо Росії поки причин їх запровадження продовжують існувати.

"Навесні ми будемо обговорювати питання, як боротися з санкціями, які вирішили ввести після анексії Росією Криму", - сказала вона.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, вони залишаться на місці", - додала канцлер.