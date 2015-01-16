Меркель: У Путіна немає шансів отримати запрошення на саміт G7
Немає жодних шансів, що президента Росії Володимира Путіна буде запрошено на наступне засідання лідерів G7.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка прийматиме саміт, в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Українська правда за інформацією Reuters.
"G7 і колишня G8 завжди сприймала себе як спільнота, заснована на цінностях", - наголосила вона.
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"Анексія Криму є грубим порушенням принципів міжнародного права, і події в Східній Україні є серйозними порушеннями цих загальних цінностей", - зауважила канцлер Німеччини.
Ось чому немає жодних шансів "на даний момент", що Путін може бути запрошений на саміт G7 в Баварії в червні.
Меркель також повторила свою позицію, що Європа не може розглядати питання про зняття санкцій щодо Росії поки причин їх запровадження продовжують існувати.
"Навесні ми будемо обговорювати питання, як боротися з санкціями, які вирішили ввести після анексії Росією Криму", - сказала вона.
"Враховуючи ситуацію, що склалася, вони залишаться на місці", - додала канцлер.