Меркель: Будь-яка ізоляція мусульман у Німеччині неприпустима

"Будь-яка ізоляція мусульман у Німеччині, будь-яка огульна підозра знаходяться під забороною", - підкреслила вона. "Ми гарантуємо, що ісламська віра в межах конституції та інших законів може вільно сповідатися", - додала федеральний канцлер, пише ТАСС.

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За словами Меркель, "іслам належить Німеччині точно так само, як і будь-яка інша конфесія, в тому числі іудаїзм". "Дискримінація і ізоляція не повинні мати місця тут", - підкреслила вона.

Крім того, Меркель знову рішуче засудила недавні криваві терористичні акти в Парижі і підкреслила "безмежну солідарність" Німеччини з Францією. "Німеччина і Франція в ці важкі дні стоять плечем до плеча", - додала Ангела Меркель, відзначивши, що "у Німеччини немає безпеки, якщо її не існує у Франції".

Глава німецького уряду наголосила також на великому значенні свободи друку, яка "є одним з найбільших багатств суспільства".