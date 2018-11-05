Україна і США посилять співпрацю у боротьбі з кіберзагрозами

Вони розглянули шляхи захисту виборчих систем та критичної інфраструктури від імовірних кібернетичних загроз.

Україна та Сполучені Штати Америки підтвердили намір посилити двосторонню співпрацю у боротьбі з кіберзагрозами.

Як повідомляється на сайті Посольства США, 5 листопада у Києві відбувся другий американсько-український діалог з питань кібербезпеки. «Сполучені Штати та Україна підтвердили свою прихильність просуванню відкритого, взаємосумісного, надійного та безпечного Інтернету, посиленню двостороннього співробітництва і боротьбі з кіберзагрозами, що є предметом обопільного занепокоєння», - йдеться у повідомленні.

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У цьому зв'язку сказано, що представники США та України обмінялися інформацією про інциденти щодо кібербезпеки, які сталися впродовж минулого року в обох країнах. Зокрема, вони обговорили тенденції, загрози і визначили напрямки для подальшого співробітництва.

Також сказано, що обидві країни знову підтвердили свою підтримку рамковій програмі щодо відповідальної поведінки держави в кіберпросторі на основі застосування міжнародного права, дотримання необов'язкових норм відповідальної поведінки держави в мирний час та здійснення практичних заходів із зміцнення володіння ситуацією у кіберпросторі.

«Демонструючи свій намір щодо підтримки кібербезпеки в Україні, Сполучені Штати Америки зобов’язалися, з часу проведення першого американсько-українського діалогу з питань кібербезпеки в 2017 році, виділити загалом 10 мільйонів доларів на програми допомоги в галузі кібербезпеки для України. Сьогодні делегації розглянули запропоновані проекти американської допомоги з кібербезпеки, розроблені в консультації з відповідними українськими агентствами та зацікавленими сторонами», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, проекти включають посилення кібербезпеки виборчих систем та критичної інфраструктури, сприяння впровадженню національної кіберстратегії України, посилення реагування на кіберзахист та реагування на інциденти, підвищення обізнаності про кібербезпеку та проведення тренінгів з підготовки фахівців у галузі кібербезпеки та цифрової криміналістики. Ці проекти доповнюють інші поточні зусилля США, спрямовані на співпрацю з Україною у питаннях кібербезпеки.

У складі делегації США були представники Держдепартаменту, міністерств національної безпеки, енергетики та оборони, Федерального бюро розслідувань та Агентства США з міжнародного розвитку. До складу української делегації увійшли представники Міністерства закордонних справ, Ради національної безпеки та оборони, Національного інституту стратегічних досліджень, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби фінансового моніторингу, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Міністерства оборони та Генерального штабу, Національного банку України, Міністерства інформаційної політики, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Центральної виборчої комісії та Національної поліції України.