Кіберзахист і спецназ: Нацгвардія України домовилася про співпрацю з жандармерією Туреччини (фото)

Крім того, командувач Нацгвардії України висловив зацікавленість в обміні досвідом з жандармерією Туреччини в системному підході до організації системи логістики.

Командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров і головнокомандувач жандармерії Туреччини Аріф Четін домовилися про співпрацю на новому рівні.

Це відбулося в рамках офіційного візиту Юрія Аллерова в Турецьку Республіку, повідомляє прес-служба НГУ.

"Сторони обговорили питання обміну досвідом по організації телекомунікаційної системи та оперативного реагування, а також системи кібернетичного захисту. Крім того, командувач Нацгвардії України висловив зацікавленість в обміні досвідом з жандармерією Туреччини в системному підході до організації системи логістики, а також з питань підготовки особового складу та діяльності підрозділів спецпризначення", - повідомила прес-служба Нацгвардії.

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Юрій Аллеров подякував Аріфу Четіну за підтримку Нацгвардії України на шляху до отримання статусу повноправного члена Міжнародної асоціації сил жандармерії і поліції у статусі військової установи (FIEP).

За даними прес-служби, у рамках візиту до Туреччини делегація Нацгвардії України відвідала управління Сил спеціальних операцій Головного командування жандармерії Туреччини, які, зокрема, беруть участь в антитерористичних операціях та підтримці (відновленню) громадського порядку в складних умовах.