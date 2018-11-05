НАБУ викликає Мартиненка на допит, зранку екс-нардеп викинув повістку на підлогу (відео)

Колишнього народного депутат викликають на допит в якості свідка за дорученням правоохоронних органів Чехії.

Національне антикорупційне бюро викликає колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка на допит за дорученням правоохоронних органів Чехії.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у мікроблозі Twitter.

"5 листопада 2018 року екс-народному депутату України, колишньому голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу вручено повістку про виклик на допит як свідка у рамках міжнародно-правового доручення правоохоронних органів Чеської республіки. Інша інформація щодо розслідування компетентними органами Чехії кримінального провадження є конфіденційною та не підлягає розголошенню", - йдеться у повідомленні.

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"В свою чергу зазначаємо, що поведінка колишнього народного обранця викликає обурення та є недопустимою у будь-якій цивілізованій країні світу. Наголошуємо, детективи Національного бюро вручили повістку в належний спосіб відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України", - наголосили в НАБУ.

Зазначимо, що обурення НАБУ викликало те, що сьогодні зранку Микола Мартиненко відмовився отримувати повістку, яку детектив вручив йому перед засіданням Шевченківського райсуду Києва.

Відповідне відео опублікував Центр протидії корупції на сторінці в Twitter.

На ньому видно, як детектив НАБУ вручає Мартиненку повістку на допит як свідку, однак той просто викидає документ на підлогу, заявляючи про незаконність дій антикорупціонера.

"Детектив НАБУ прийшов до Шевченківського суду, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу", - йдеться у повідомленні.

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) November 5, 2018

Раніше, 28 жовтня, народний депутат Сергій Лещенко у соціальній мережі Facebook повідомляв, що прокуратура Чехії надіслала в Україну запит про надання допомоги в розслідуванні щодо Мартиненка.

За словами народного депутата, у запиті чеських правоохоронних органів йшлося про те, що на території Чехії порушено кримінальне провадження стосовно Мартиненка.

"Зокрема, прокуратура Чехії просить Україну допитати Мартиненко, а також здійснити інші слідчі дії", - заявив Лещенко.

"Справу в Чехії порушено за тим же епізодом, що і в Швейцарії - платіж чеської компанії "Шкода" на панамську компанію Мартиненка в швейцарському банку, який трактується ними як хабар за право постачати в Україну обладнання на атомні електростанції", - зазначив Лещенко.

За його даними, справу в Чехії веде відділ по боротьбі з корупцією і фінансовими злочинами.