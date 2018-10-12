Детективи НАБУ затримали підозрюваного у "справі Мартиненка", який перебував у розшуку

За даними слідства, підозрюваний особисто за вказівкою екс-народного депутата виступав представником панамської компанії «Bradcrest Investments S.A.».

Вчора, 11 жовтня, у Києві детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали особу, ймовірно причетну до заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» в сумі 6,4 мільйонів євро.

Як повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook, затриманий із листопада 2017 року перебував у розшуку.

«Дії підозрюваного кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Пособництво у заволодінні організованою групою чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі»). Вказаній особі повідомлено про підозру та оголошено у розшук у листопаді 2017 року», - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, підозрюваний особисто за вказівкою колишнього народного депутата України та екс-голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Миколи Мартиненка виступав представником компанії «Bradcrest Investments S.A.» (Панамська Республіка).

«У банківських установах Швейцарії він відкривав розрахункові рахунки цієї компанії для того, щоб на них надходили кошти («відкати») від чеської компанії «Skoda JS a.s.». У подальшому, таким чином, на рахунки панамської компанії надійшло 6,4 мільйонів євро. За даними детективів, підозрюваний особисто домовлявся з представниками чеської компанії «Skoda JS a.s.» щодо розмірів перерахувань «відкатів», - зазначили у НАБУ.

Також слідство встановило, що підозрюваний відкрив ще низку розрахункових рахунків компаній, бенефіціарним власником яких був Мартиненко, в європейських банківських установах, а із використанням цих рахунків здійснювалася подальше відмивання коштів, одержаних злочинних шляхом.

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Як повідомляв УНІАН, розслідування за фактом заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» в розмірі 6,4 мільйонів євро детективи НАБУ зареєстрували у грудні 2015 року. 25 жовтня 2017 року екс-депутату Мартиненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

Розслідування фактів заволодіння коштами «СхідГЗК» розміром 17,28 мільйонів доларів НАБУ також розпочало в грудні 2015 року. 20 квітня 2017 року Мартиненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 ККУ.

У листопаді 2017 року прокурор САП вирішив об’єднати два зазначених кримінальних провадження в одне.

9 січня 2018 року в НАБУ повідомили, що детективи завершили розслідування кримінального провадження за підозрою Мартиненка у заволодінні коштами «СхідГЗК» та «НАЕК «Енергоатом». За дорученням прокурора САП підозрюваному та його захисникам відкрили доступ до матеріалів провадження.

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21 травня співробітники НАБУ та САП вручили обвинувальний акт Мартиненку. Його адвокат Ігор Черезов заявив, що «це відбувалося зі скандалом». За словами захисника, детективи запропонували Мартиненку підписати багато паперів, але він та два його адвокати вирішили цього не робити. Детективи півтори години читали захисту положення КПК, після чого видали обвинувальний акт та відпустили обвинувачуваного.

22 травня у САП заявили, що скерували до суду обвинувальний акт стосовно Мартиненка.

Серед інших обвинувачених - перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз» Сергій Перелома, екс-керівник ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» Руслан Журило, генеральний директор ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Олександр Сорокін, заступник генерального директора ДК «Ядерне паливо» Володимир Богданець та директор управління закупівель дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» Валерій Васильков.

Усім обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 КК України (створення злочинної організації).

Також Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються «у заволодінні коштами «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн дол. через неправомірне укладення та подальше виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.