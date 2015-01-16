Ярема обіцяє скорочення 5 тисяч працівників у своєму відомстві

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Віталій Ярема, передає Еспресо.TV.

"Має відбутися скорочення органів прокуратури на 5000 тисяч працівників. Наразі вже скорочено 2500 тисяч людей. Крім того, створена військова прокуратура, яка вже оформила більше 1000 проваджень по дезертирству. До того ж у лютому нам вдалося зменшити цей показник"

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Зокрема, Генпрокурор зазначив, скорочення процесуальних керівників прокуратури призведе до негативних наслідків.

"Скорочення такої кількості співробітників - це велике навантаження. Звичайно ми виконаємо закон, але я підготував листи президенту та прем'єр-міністру, щоб ми підійшли до цього зважено. Ми готові відкрито показати роботу прокурорів",- розповів він.