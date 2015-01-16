За відставку Яреми підписалися 76 народних депутатів

76 народних депутатів поставили свої підписи під ініціативою про висловлення недовіри генпрокурору Віталію Яремі.

Про це у своєму Facebook повідомив депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв. Для розгляду питання відставки генпрокурора необхідно зібрати 150 голосів депутатів. Читайте такожПарламентський комітет з протидії корупції готує відставку Яреми Нагадаємо, парламентський комітет з питань протидії корупції визнав незадовільною роботу Генпрокуратури.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter