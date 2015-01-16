За відставку Яреми підписалися 76 народних депутатів

01:52, 16 січня 2015
Політика
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76 народних депутатів поставили свої підписи під ініціативою про висловлення недовіри генпрокурору Віталію Яремі.

Ярема

Про це у своєму Facebook повідомив депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

Для розгляду питання відставки генпрокурора необхідно зібрати 150 голосів депутатів.

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Нагадаємо, парламентський комітет з питань протидії корупції визнав незадовільною роботу Генпрокуратури.

facebook.com/IegorSoboliev

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