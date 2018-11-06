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Луценко під час заяви про відставку пожартував про свого можливого наступника

13:53, 06 листопада 2018
Політика
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Луценко "потролив" у Раді свого  можливого наступника / фото УНІАН

Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який заявив про своє звільнення з посади, жартома припустив, що його наступником може стати нардеп Мустафа Найєм.

Під час свого виступу у Верховній Раді Луценко "потролив" Найєма, повідомляє "Главред".

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"Як глава правоохоронної системи, сьогодні подам заяву. А вам вирішувати – може, (нардеп від президентської партії "Блок Петра Порошенко" – УНІАН) Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екрану телевізора винних, або правоохоронні органи", – заявив поки що чинний генпрокурор України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, під час доповіді народним депутатам про стан розслідування кримінального провадження щодо вбивства Катерини Гандзюк Юрій Луценко повідомив, що подає заяву про відставку.

Луценко заявив, що подасть заяву президенту вже сьогодні, і попросив депутатів розглянути це питання вже на цьому тижні.

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Теги: #генпрокурор#Юрій Луценко#Мустафа Найєм