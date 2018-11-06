Луценко під час заяви про відставку пожартував про свого можливого наступника

Луценко припустив, що наступним генпрокурором може стати нардеп Мустафа Найєм.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який заявив про своє звільнення з посади, жартома припустив, що його наступником може стати нардеп Мустафа Найєм.

Під час свого виступу у Верховній Раді Луценко "потролив" Найєма, повідомляє "Главред".

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"Як глава правоохоронної системи, сьогодні подам заяву. А вам вирішувати – може, (нардеп від президентської партії "Блок Петра Порошенко" – УНІАН) Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екрану телевізора винних, або правоохоронні органи", – заявив поки що чинний генпрокурор України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, під час доповіді народним депутатам про стан розслідування кримінального провадження щодо вбивства Катерини Гандзюк Юрій Луценко повідомив, що подає заяву про відставку.

Луценко заявив, що подасть заяву президенту вже сьогодні, і попросив депутатів розглянути це питання вже на цьому тижні.