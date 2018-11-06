Провладна коаліція Ради не підтримає відставку Луценка – Ірина Геращенко

Водночас, парламентарі очікують від генпрокурора та правоохоронців завершення розслідування низки резонансних справ.

Провладна парламентська коаліція не дасть голосів за відставку Юрія Луценка з посади генерального прокурора України, заявила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

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Відповідну заяву парламентар зробила з трибуни Верховної Ради.

«Жодна ТСК не має права, не має механізму, не має інструментарію перебирати на себе функції правоохоронних органів. Ми, провладна коаліція, не підтримаємо відставку Юрія Луценка. І тут, я думаю, говорю не лише свою позицію, але й позицію моїх колег по коаліції», – вказала вона.

Геращенко закликала голову ВР Андрія Парубія поставити це питання на голосування. "І ми подивимося, що коаліція не дає на це голоси", - зауважила вона.

«В той же час ми очікуємо і від Юрія Віталійовича, і від наших інших колег від правоохоронних органів закінчення резонансних справ», - підсумувала віце-спікер Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, під час доповіді у парламенті про стан розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Луценко сказав, що подає заяву про відставку.