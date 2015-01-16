В Україні почав роботу ситуаційний центр при РНБО (фото)

Як повідомили в прес-службі РНБО, центр має сучасну інформаційно-комп'ютерну систему, що дозволяє обробляти величезні масиви інформації, яка буде надходити з усіх державних і недержавних баз даних, зокрема, із супутників і безпосередньо з місць подій. Створений центр дозволяє оцінювати рівень небезпеки та оперативно відпрацьовувати рішення щодо їх локалізації, наголошується в повідомленні.

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За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, аналогічні центри є у всіх провідних країнах. «Український головний ситуаційний центр нічим їм не поступається», - підкреслив він.