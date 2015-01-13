Бойовики активізують обстріли після приходу "гумконвоїв" - Турчинов

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Турчинов нагадав, що протягом останньої доби українські позиції було обстріляно 84 рази. «Це рекордна кількість з початку року, що невипадково збігається з проходженням чергового так званого російського «гумконвою».

«Активізація обстрілів постійно збігається з проходженням через неконтрольовану частину кордону так званих російських «гумконвоїв», які під виглядом надання гуманітарної допомоги поповнюють вогневі потужності російсько-терористичних угруповань», - зазначив секретар РНБО.

Читайте такожЛисенко: бойовики взяли курс на ескалацію конфлікту (карта АТО)Він наголосив, що подібні дії РФ призвели і до сьогоднішньої трагедії, коли цивільний автобус потрапив під обстріл системи залпового вогню з окупованої території, «що призвело до загибелі ні в чому не винних цивільних людей».

«Така діяльність Росії та її «гуманітарна» допомога призводить до свідомого зриву будь-якого формату мирних домовленостей та руйнує всі надані раніше гарантії припинення вогню», - наголосив Турчинов.

«Вбивство мирних людей, як і збиття «Боїнга», є ще одним свідченням звіриної сутності російської політики», - зазначив секретар РНБО, додавши, що подібна серія злочинних дій «потребує адекватної відповіді з боку України» та обов'язково розслідуватиметься Гаазьким трибуналом.