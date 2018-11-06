США засудили прийдешні "вибори Л/ДНР"

У посольстві США підкреслили, що ці "вибори" не будуть визнані на міжнародному рівні.

США засуджують майбутні "вибори" у "Л/ДНР". Про це повідомляється в Twitter американського посольства в Києві. Читайте такожНа переговорах у Мінську Росія офіційно визнала "вибори в Л/ДНР" - Геращенко «Незаконні вибори і так звані «республіки» сприятимуть продовженню цього неприйнятного конфлікту», - йдеться в повідомленні. У відомстві також наголосили, що ці "вибори" не будуть визнані на міжнародному рівні. Як повідомляв УНІАН, так звані вибори на підконтрольній терористам "ДНР" та "ЛНР" територіях Донбасу відбудуться 11 листопада.

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