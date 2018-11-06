Сто рублів за голос: сепаратисти "ЛНР" заманюють на "вибори" поповненням рахунку мобільного

Всім, хто прийде на "вибори" обіцяють дати картку поповнення рахунку на 100 рублів.

Бойовики "ЛНР" пропонують жителям окупованої Луганської області взяти участь у місцевих "виборах" за поповнення рахунку мобільного телефону на 100 рублів.

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Про це йдеться у повідомленні оператора стільникового зв'язку бойовиків "Луганком".

"Лугаком, 11 листопада з 8:00 проведе акцію, в рамках якої, жителі Республіки, які досягли 18-ти річного віку, які прийдуть на виборчі дільниці і проголосують, зможуть отримати абсолютно безкоштовно картку поповнення на 100 рублів", - йдеться у повідомленні.

При цьому оператор сам повідомляє про те, що у нього є проблеми з якістю зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, так звані вибори на підконтрольній терористам "ДНР" і "ЛНР" територіях Донбасу відбудуться 11 листопада.