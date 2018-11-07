В ЄС наголосили, що не визнають незаконні вибори на окупованому Донбасі

В Європейському Союзі знову наголосили, що не визнають незаконні вибори на окупованому Донбасі, які Російська Федерація має намір провести 11 листопада.

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Про це сьогодні заявила речник Європейської служби зовнішніх зв'язків Майя Косьянчич на брифінгу в Брюсселі, відеозапис якого розміщено на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

"Ви згадаєте, що ми про це вже говорили на минулому тижні. Я нагадаю позицію ЄС, перш за все, коли йдеться про територіальну цілісність і суверенітет України", - підкреслила вона.

"Я чітко сказала, що ми не визнаємо ці так звані вибори", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

В ЄС і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

В свою чергу, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про "надзвичайну важливість" того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджує, що так звані "вибори" ватажків "ДНР" і "ЛНР" і так званих "депутатів парламентів" не суперечать Мінським угодами.