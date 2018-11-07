Трамп знову звинуватив Обаму в окупації Росією Криму

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову звинуватив свого попередника Барака Обаму в окупації Російською Федерацією Кримського півострова.

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Про це президент США сказав на прес-конференції у Вашингтоні, яка транслювалася на сайті Білого дому.

Він знову наголосив, що провів дуже хорошу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 16 липня у Гельсінки. За його словами, на тій зустрічі було приділено багато уваги обговоренню безпекових питань, і зокрема про ситуацію в Сирії та Україні. "Про той факт, що президент Обама дозволив, щоби доволі значна частина України була захоплена", - заявив Трамп.

При цьому, журналісти уточнили, що Крим анексував президент РФ Володимир Путін.

"Це був режим президента Обами, це робив президент Обама, правда? Це не я робив... Це був президент Обама, хто дозволив цьому статися. Це ніяк не пов'язано зі мною", - наголосив Трамп.