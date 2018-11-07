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Окупований Крим став базою для російських крилатих ракет - Порошенко

12:59, 07 листопада 2018
Політика
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Ілюстрація REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час міжнародної конференції «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед» у Києві.

На переконання Порошенка, будучи одержимою своїми геополітичними ідеями, Росія на окупованому Донбасі та в Криму відшліфовує технології, які виходять далеко за межі України.

«Окупований Крим став базою для російських крилатих ракет. Куди вони далі? Лише на Україну полетять? Чи в Сирію, чи до країн Середземномор’я, щоб окреслити там свою російську зону впливу, зону контролю», - додав президент.

Крім цього, Порошенко наголосив, що Росія на Донбасі обкатує своє новітнє озброєння. «На Донбасі обкатується новітнє російське озброєння, на Донбасі удосконалюються методи пропагандистського прикриття регулярних військ», - заявив він.

За його словами на Донбасі були застосовані десятки тисяч бійців так званих приватних армій, які набирались через систему російських військкоматів та фінансуються за рахунок коштів держбюджету і комплектується бійцями регулярної армії

Крім того, президент зазначив, що українські спецслужби пачками викривають фінансованих Москвою пропагандистів з їхніми закликами до повалення конституційного ладу.

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Теги: #Крим#Росія#Петро Порошенко