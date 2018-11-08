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Штат Вірджинія визнав Голодомор геноцидом українського народу

00:42, 08 листопада 2018
Політика
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Штат Вірджинія визнав штучність Голодомору в україні / фото УНІАН

Про це 7 листопада повідомляє посольство України у США.

"Радянський лідер Йосип Сталін та його тоталітарний режим вчинили акт геноциду шляхом штучного створення голоду через вилучення землі, зерна та тварин у українського народу", - йдеться у прокламації, виданій губернатором Вірджинії Ральфом Нортамом.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.

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Теги: #США#Голодомор#Вірджинія