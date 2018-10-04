Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.

Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

Про повідомляється на сторінці посольства України в США у Facebook.

"Зокрема, до постановляючої частини документа включено визнання Сенатом висновків Урядової Комісії США щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, що "Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 рр. геноцид українського народу", - йдеться в повідомленні.

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Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.

"Висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії", - йдеться у повідомленні.

У посольстві України також подякували Сенату за це "історичної ваги рішення" і додали, що дана резолюція стала результатом плідної взаємодії посольства України в США, української громади Америки та друзів України в Сенаті США.

"Проект подібної резолюції був також затверджений Комітетом із закордонних справ Палати представників Конгресу США і наразі очікує розгляду під час пленарного засідання", - додали українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко очікує, що на рівні комітету Конгресу буде рішення Конгресу Сполучених Штатів про визнання Голодомору в Україні 1932-33 років геноцидом.

Ще 9 червня на розгляд Палати представників Конгресу США було внесено проект резолюції про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років актом геноциду щодо українського народу.

Група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій на чолі зі співголовами групи дружби з Україною у Палаті представників Конгресу Сандером Левіним, Марсі Каптур, Браяном Фітцпатриком та Енді Гаррісом представили проект резолюції, приуроченої до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Документ є дзеркальною версією резолюції, внесеної на розгляд Сенату у березні цього року. В документі зазначається, що події 1932-1933 років в Україні були спланованою акцією сталінського тоталітарного режиму, яка була спрямована проти українського народу і була геноцидом. Так, зокрема, до постановної частини документа включено визнання висновків урядової комісії США щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 року) про те, що «Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 роках геноцид проти українців».