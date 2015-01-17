Волонтер: "кіборги" контролюють донецький аеропорт

09:49, 17 січня 2015
Політика
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Ситуація в донецькому аеропорту, який вночі бойовики обстрілювали з мінометів і артилерії, станом на ранок суботи, стабільна, "кіборги" продовжують контролювати об'єкт.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомляє волонтер Тетяна Ричкова. "Ситуація стабільна. Наші сили контролюють АП. Вище командування на місці, позиції здавати не буду, але прямо в гарячій точці. Ми з Дмитром Марченком влетіли з шаленою швидкістю в момент масованого артобстрілу. Підтримка артилерії з нашого боку потужна", - написала вона.

Читайте такожВночі бойовики обстрілювали донецький аеропорт і найближчі селаТакож волонтер зазначила, що з боку бойовиків надійшло прохання припинити вогонь, щоб забрати вбитих і поранених. "Боєприпаси в АП доставляються, бронетехніку особисто вів комбриг. Сміття в терміналі продовжує горіти, привезла вогнегасники, згасимо. АП підконтрольний ВСУ", - додала Тетяна Ричкова.

Post by Тетяна Ричкова.
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