У мережі з'явилося відео зруйнованого Донецького аеропорту, зняте з безпілотника.

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Відеоролик знято вчора, 15 січня, підрозділом безпілотної авіації АРМІЯ SOS, який веде повітряну розвідку в Донецькому аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, в останні дні терористи активізували атаки на українських військових в Донецькому аеропорту.

Речник АТО Андрій Лисенко сьогодні вдень заявив, що аеропорт залишається під контролем українських військових. Він також сказав, що бійці в аеропорту вчора отримали "всю необхідну допомогу".

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Разом з цим, радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що під час відбиття атаки бойовиків на Донецький аеропорт станом на 15:30 загинув один український військовий, ще 11 отримали поранення. За даними Міноборони, близько 12-ї години бойовики застосували один із різновидів сльозогінного газу проти українських військовослужбовців.