До Регламентного комітету надійшло подання на депутата Березкіна

Перед розглядом подання на комітеті депутат має ознайомитися з ним.

До Комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту надійшло подання прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від групи «Воля народу» Станіслава Березкіна.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови комітету Володимир Арешонков. За його словами, подання до комітету надійшло 8 листопада.

На питання, коли комітет зможе розглянути це подання, Арешонков зазначив, що, за процедурою, з моменту вручення подання у депутата є 5 днів на ознайомлення з ним. «Ми зберемося в будь-який момент. Нам тільки дають команду, що він ознайомився, - і ми збираємося», - зазначив Арешонков.

Він не виключив, що засідання комітету відбудеться наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня повідомлено про підозру 10 особам, яких затримали детективи Національного антикорупційного бюро України за підозрою у заволодінні 20 млн доларів кредитних коштів «Ощадбанку».

Прокурори внесли до суду клопотання щодо усіх підозрюваних про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 млн грн.

За даними САП, серед підозрюваних: двоє чинних і один колишній працівник банку, які готували документацію щодо видачі кредиту і приховували від інших задіяних служб наявні невідповідності і порушення у документах позичальника; оцінювач, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, що були прийняті банком як забезпечення кредиту; 5 осіб - головний бухгалтер і працівники підприємств групи «Креатив», які для досягнення спільного умислу із заволодіння коштами банку підробили низку документів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів шляхом їх переведення у безготівкову форму; син народного депутата Станіслава Березкіна, який нібито разом з іншими бенефіціарними власниками групи «Креатив» (на той час) набув корпоративні права ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», придбані за рахунок коштів банку.

У САП зазначали, що заволодіння $20 млн державного банку було організоване народним депутатом України і виконане його близькими родичами і бізнес-партнерами.

24 жовтня керівник САП Назар Холодницький направив генеральному прокурору Юрію Луценку подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Березкіна. У САП вважають, що він, ймовірно, причетний до заволодіння $20 млн кредитних коштів «Ощадбанку».

7 листопада Луценко подав до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Березкіна.