Розкрадання в "Ощадбанку": шестеро підозрюваних вийшли під заставу

Ізолятори залишили шестеро колишніх власників та посадових осіб групи компаній «Креатив», серед яких син чинного народного депутата Станіслава Березкіна Максим.

Шестеро підозрюваних у справі про розкрадання 20 млн доларів кредитних коштів "Ощадбанку", яким вчора було обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошових застав, сьогодні вийшли з ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляється на сайті юридичної компанії, адвокати якої представляють інтереси сторони обвинувачених у суді.

«Станом на 18.50 залишило ізолятори шестеро колишніх власників та посадових осіб групи компаній «Креатив», захист яких здійснює юридична компанія», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що залишити ізолятор змогли клієнти компанії після сплати відповідних сум застав.

Зокрема, вийшли на свободу колишній акціонер Групи компаній «Креатив» Максим Березкін; колишній головний бухгалтер Групи компаній «Креатив» та двоє працівників ПАТ «Креатив Груп»; колишній керівник ЗАТ «Креатив».

Читайте такожУ НАБУ повідомили деталі затримання 10 осіб за підозрою в привласненні $20 мільйонів "Ощадбанку"

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав заступнику голови правління «Ощадбанку» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 7 млн грн, працівнику Департаменту корпоративного бізнесу «Ощадбанку» - тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 млн грн, керівнику ПрАТ «Креатив» - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 2 млн грн, двом працівникам ПАТ «Креатив Груп» - тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 2 млн грн та 550 тис. грн.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, серед 10 підозрюваних у справі – 2 чинних і 1 колишній працівник банку, які готували документацію щодо видачі кредиту і приховували від інших задіяних служб наявні невідповідності і порушення у документах позичальника; оцінювач, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, що були прийняті банком як забезпечення кредиту; 5 осіб - головний бухгалтер і працівники підприємств групи «Креатив», які для досягнення спільного умислу із заволодіння коштами банку підробили ряд документів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів шляхом їх переводу в безготівкову форму; син чинного народного депутата Станіслава Березкіна, який, за даними слідства, разом з іншими бенефіціарними власниками групи «Креатив» (на той час) набув корпоративні права ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», придбані за рахунок коштів банку.

САП вважає, що заволодіння 20 млн дол. державного банку було організоване народним депутатом та приведене до виконання його близькими родичами та бізнес-партнерами. Генеральному прокурору Юрію Луценку направлено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Сергія Березкіна.

Національне антикорупційне бюро повідомило, що сумарний обсяг застави, призначеної підозрюваним у справі про розкрадання 20 млн доларів кредитних коштів "Ощадбанку", становить 23,31 млн грн.

У НАБУ зазначили, що вчора суд обрав запобіжні заходи 10 підозрюваним у справі.