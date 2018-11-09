Київ виконав не всі умови: ЄС надав Україні лише 10 з 50 мільйонів євро

Разом з тим, Ган відзначив позитив у реформах охорони здоров'я, освіти, децентралізації, пенсійної системи та приватизації.

Європейський Союз надав Україні лише 10 млн євро з 50 млн євро підтримки деяких галузей економіки в рамках нового Зовнішнього інвестиційного плану у зв'язку з невиконанням усіх умов.

Про це Комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоханнес Ган сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«Є проблеми, якими я хотів би поділитися. Я не хочу приховувати мого розчарування. Ми маємо «Контракт реформ заради інвестицій». Йшлося про надання 50 млн євро підтримки для деяких галузей. Зокрема, приватного інвестування для того, щоб забезпечити підтримку, яка могла б бути використана в майбутньому. На жаль, лише одну умову виконано. Ми змогли виділити лише 10 млн дол. Решта 40 млн дол. втрачено. Цьому ми не можемо бути раді», - сказав він.

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Водночас, Ган зазначив позитив у реформах охорони здоров'я, освіти, децентралізації, пенсійної системи та приватизації.

«Зазвичай ці реформи розтягуються в часі, але вам лише за рік вдалося досягнути тут важливих результатів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоханнес Ган повідомив, що Європейський Союз готовий надати Україні 50 млн євро (1,6 млрд грн). За його словами, в рамках нового Зовнішнього інвестиційного плану ЄС цього року для України може бути зарезервовано 1,6 млрд грн (50 млн євро), в тому числі для компенсації кредитування банківськими установами, і, зрештою, інвестицій в реальний сектор економіки. Ган запропонував називати це «Контрактом реформ заради інвестицій». При цьому за його словами, умовами отримання підтримки є ухвалення Україною ряду заходів до літніх парламентських канікул. Зокрема, йшлося про забезпечення незалежного регулювання енергетичного ринку, ухвалення закону про інститут бізнес-омбудсмена, а також скасування електронного декларування для антикорупційних активістів.