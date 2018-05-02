"Уповільнення чи навіть кроки назад": комісар Ган заявив про відступ України у боротьбі з корупцією

За словами єврокомісара, започаткування антикорупційних інституцій та електронних декларацій "були добрими кроками у правильному напрямку".

Європейський комісар з переговорів щодо розширення та Європейської політики сусідства Йоханнес Ган говорить, що в Україні спостерігається уповільнення чи навіть є кроки назад у проведенні реформ для боротьби з корупцією.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у середу в Брюсселі в Європейському парламенті, виступаючи в рамках конференції «Україна за часів незалежності: погляд Православної церкви Київського патріархату на суспільство, що змінюється».

Зазначивши, що в процесі реформ Україна досягла значного прогресу, Ган сказав: «Тим не менше, ми також відзначили уповільнення чи навіть кроки назад у деяких сферах. Я хотів би сфокусуватися, зокрема, на зусиллях щодо запобіганню та боротьби з корупцією. Це проблема, яка є ключовою для успіху всіх інших реформ та для покращення бізнес-клімату», - заявив Ган.

За словами єврокомісара, започаткування антикорупційних інституцій та електронних декларацій «були добрими кроками у правильному напрямку».

Читайте такожВ українській політиці надто багато корумпованих людей – американський політолог

«У той же час, ми бачимо уповільнення антикорупційних реформ з конкретними негативними наслідками для України, зокрема те, що не був виділений останній транш макрофінансової допомоги», - конкретизував він.

При цьому Ган зауважив, що цю оцінку поділяють і інші міжнародні інституції.

«Багато речей зроблено на законодавчому рівні, але, на жаль, в реальності не виконані чи виконані не так, як це очікувалося з нашої точки зору. Я повинен вам сказати, що я не одинокий у цій оцінці, яка поділяється багатьма міжнародними інституціями. Я був у Вашингтоні два тижні тому, і Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк, інші установи говорили про таку саму оцінку. Тому, я думаю, що ситуація у деяких сферах є серйозною, але, ще раз, я також віддаю належне досягненням, які були зроблені в останні декілька місяців», - додав єврокомісар.

Він знову назвав головними питаннями створення Антикорупційного суду у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії, виключення громадських активістів з переліку осіб, які повинні заповнювати електронні декларації.