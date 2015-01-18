За добу в зоні АТО загинули 4 українських військових, ще 32 отримали поранення - штаб
13:12, 18 січня 2015Політика
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Протягом останньої доби в зоні проведення антитерористичної операції під час ведення бойових дій загинули четверо українських військовослужбовців, 32 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив спікер АТО Андрій Лисенко.
«За останню добу загинули четверо українських військових, 32 отримали поранення», - сказав він.
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Раніше в прес-службі Генерального штабу Збройних сил України повідомляли, що в районі Донецького аеропорту за минулу добу загинули троє військовослужбовців і 31 був поранений. На даний момент ситуація навколо Донецького аеропорту перебуває під контролем сил АТО.
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