За добу в зоні АТО загинули 4 українських військових, ще 32 отримали поранення - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив спікер АТО Андрій Лисенко.

«За останню добу загинули четверо українських військових, 32 отримали поранення», - сказав він.

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Раніше в прес-службі Генерального штабу Збройних сил України повідомляли, що в районі Донецького аеропорту за минулу добу загинули троє військовослужбовців і 31 був поранений. На даний момент ситуація навколо Донецького аеропорту перебуває під контролем сил АТО.