У мережі з'явилося відеозвернення "кіборгів" з Донецького аеропорту: "Ми не відходимо і відходити не збираємося"
19:05, 17 січня 2015Політика
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У Донецькому аеропорту точаться запеклі бої.
Українські військові утримують Донецький аеропорт / facebook.com/sergei.loiko
Громадське ТБ записало відеозвернення захисників Донецького аеропорту до українців, у якому "кіборги" ще раз наголосили, що вони не збираються відступати і не здадуть своїх позицій ворогові.
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