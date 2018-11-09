У Польщі радикали готують провокації під виглядом «українських націоналістів» - посольство

Посольство України у Польщі попереджає українців, що у Варшаві 11 листопада радикальні рухи мають намір вчинити провокації під виглядом нібито «українських націоналістів».

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Про це повідомляється у мікроблозі Twitter Посольства України в Польщі.

«За наявною оперативною інформацією, 11 листопада деякі польські радикальні середовища мають намір вчинити провокації, у тому числі під виглядом так званих українських націоналістів. Посольство просить громадян України – жителів та гостей столиці Польщі - у цей день виявляти особливу пильність і обережність. Насамперед під час перебування у центрі міста та поблизу Національного стадіону», - йдеться у повідомленні.

«Звертаємося також до друзів-поляків, щоб під час відзначення 100-річчя відновлення незалежності Республіки Польща не піддаватися на різного роду провокації, які можуть мати на меті свідоме розпалювання ненависті до українців. Не даймо себе спровокувати», - закликали українські дипломати.