У 13 країнах світу відбулися марші солідарності з Україною

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Одночасно з мирним маршем у Києві ми закликаємо до маршу єдності та солідарності з Україною, де вже вбито терористами тисячі мирних жителів. 13 січня ще 12 цивільних загинули внаслідок обстрілу з боку терористів у Волновасі», – зазначено у Facebook на сторінці маршу в німецькому місті Гамбург.

У Вашингтоні акцію заплановано біля Білого дому, щоб «привернути увагу всього світу до тероризму та агресії з боку Росії на сході України та вимагати ухвалити жорсткіші санкції до Російської Федерації».

«Ми висловлюємо солідарність з усіма жертвами тероризму, і тими, хто загинули і тими, хто потерпає від нього зараз», – йдеться в запрошенні на марш «Я є Україна, STOP RUSSIAN TERRORISM» в Аргентині.

Читайте такожВ десятках міст України відбулися марші солідарності проти тероризмуДо маршу миру долучаться активісти у столицях Нідерландів, Франції, Великої Британії, Чехії (крім Праги, акція відбудеться і в місті Брно), Ірландії, Росії, Німеччині (Гамбург, Берлін, Лейпциг, Франкфурт), США (Вашингтон, Сан-Франциско, Сан-Дієго), Австрії, Італії (Рим, Барі, Неаполь), Португалії, Польщі.

В Україні, окрім столиці, марші миру сьогодні відбуваються в Запоріжжі, Дніпропетровську, Рівному, Львові, Одесі, Харкові, Кривому Розі.

«Вдячний кожному українцю, хто сьогодні не залишився байдужим», – сказав у своєму виступі президент України Петро Порошенко людям, які пройшли від парку Шевченка до Майдану, щоб вшанувати загиблих цього тижня під Волновахою, а також інших жертв збройного конфлікту на сході України.